Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε περισσότερο του αναμενομένου στο παιχνίδι με τον Ζντένεκ Κόλαρ, αλλά γλίτωσε στο τέλος την “αυτοκτονία” και πήρε τη νίκη με 3-1 σετ [6-3, 7-6(8), 6-7(3) 7-6(7)] και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε ανατροπή στο δεύτερο σετ, έχασε το τρίτο και έκανε νέα ανατροπή στο τάι μπρέικ του τέταρτου σετ, για να καταφέρει να “λυγίσει” τον 25χρονο Γερμανό, Νο134 στον κόσμο, ο οποίος βρέθηκε στο κυρίως ταμπλό μέσα από τα προκριματικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε νευρικά την αναμέτρηση και κράτησε με τα βίας το σερβίς του, μέχρι το πρώτο δικό του μπρέικ στο 4ο γκέιμ, το οποίο και ήταν αρκετό για να του χαρίσει το πρώτο σετ με 6-3, κάνοντας έτσι το 1-0.

Just right 👏@steftsitsipas with the light touch. #RolandGarros pic.twitter.com/PzzpiYLH3A