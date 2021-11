Ο γιος του θρύλου των Μιλγουόκι Μπακς και των Λος Άντζελες Λέικερς, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, δέχθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για το μαχαίρωμα ενός γείτονά του τον Ιούνιο του 2020.

Ο Άνταμ Αμπντούλ Τζαμπάρ είχε λογομαχήσει για τα… σκουπίδια και έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας -όχι σοβαρά- τον ένοικο του διπλανού του σπιτιού.

Ο 29χρονος Αμερικανός δήλωσε ένοχος για τις πράξεις του και κατάφερε με εξωδικαστική συμφωνία να “ρίξει” την ποινή του στους 6 μήνες φυλάκιση, από την αρχική πρόταση του εισαγγελέα για 7 χρόνια.

