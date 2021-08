Ο Μπέντζαμιν Μεντί της Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε προφυλακιστέος από το δικαστήριο του Τσέστερ, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση τριών γυναικών.

Ο Γάλλος μπακ συνελήφθη χθες (26/08) από την Αστυνομία Cheshire Constabulary και βρέθηκε μπροστά από τον δικαστή, όπου και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες. Σε πρώτη φάση όμως του αρνήθηκε η δυνατότητα να καταβάλει εγγύηση και να αποφυλακιστεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εισαγγελία διέταξε την προφυλάκισή του για τις επόμενες δύο εβδομάδες, την ώρα που οι δικηγόροι του θα ετοιμάσουν νέα αίτηση εγγύησης για να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος.

