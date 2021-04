Ο Βλάνταν Ίβιτς απολύθηκε από τη Γουότφορντ τον περασμένο Δεκέμβριο, εξαιτίας των κακών του σχέσεων με τους παίκτες της ομάδας και το αποτέλεσμα ήταν θετικό για την ομάδα, αφού κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδό της στην Premier League.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε την ομάδα στην 5η θέση και μέσα στη διεκδίκηση της ανόδου, την οποία και κατέκτησε τελικά, ως δεύτερη πίσω από τη Νόριτς του Γιαννούλη, αλλά με τον Σίσκο Μουνιόθ στον πάγκο της.

Η Γουότφορντ επικράτησε με 1-0 της Μίλγουολ στην 44η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ και “σφράγισε” το δεύτερο “εισιτήριο” για την απευθείας άνοδο στην Premier League.

Welcome back to the Premier League, @WatfordFC! 🎉 pic.twitter.com/5GSzm1aY4j