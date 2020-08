Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, με τον Ιρανό να περνάει από τα γραφεία της ΠΑΕ και να υπογράφει το συμβόλαιο του με τους “κιτρινόμαυρους”.

Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φοράει για τα επόμενα τρία χρόνια ο Καρίν Ανσαριφάρντ. Ο Ιρανός επιθετικός πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα της Τρίτης (25.08.2020) βρέθηκε στα γραφεία της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ και ολοκλήρωσε το deal.

Τον παίκτη υποδέχτηκε στα γραφεία της ΠΑΕ ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο οποίος τον καλωσόρισε στην “κιτρινόμαυρη” οικογένεια και συνέχεια αποχώρησε, καθώς πέρασε πολλές ώρες συζητήσεων με τους συνεργάτες του, κυρίως φυσικά επίμεταγραφικών θεμάτων.

Η ΑΕΚ κάνει έτσι μια σημαντική προσθήκη στην επιθετική της γραμμή, αντικαθιστώντας τον Σέρχιο Αραούχο με έναν παίκτη που έχει μεγάλη εμπειρία στη Superleague. Μάλιστα, ο Ανσαριφάρντ πήρε το νο 11 που φορούσε ο Αργεντινός επιθετικός.

Ο Καρίμ είναι εδώ!

Καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Karim Ansarifard, AEK FC new player

Karim, welcome to our club!

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση