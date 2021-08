Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA με τους Μπακς, επέστρεψε στην Ελλάδα, προκειμένου να χαλαρώσει με την οικογένεια του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε, μάλιστα, και τα τρόπαια του NBA μαζί του, δηλαδή αυτό του πρωταθλήματος, αλλά κι αυτό του MVP των τελικών που πήρε ο Έλληνας σούπερ σταρ.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο δεν έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει τους τίτλους στα Σεπόλια, μιας και το προγραμματισμένο ραντεβού τους με τον κόσμο ακυρώθηκε λόγω των πυρκαγιών, ωστόσο ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και η μητέρα τους βρέθηκαν χθες (4/8) στην Ακρόπολη μαζί με τα τρόπαια, με τις φωτογραφίες τους να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε φωτογραφίες της οικογένειας Αντετοκούνμπο από την Ακρόπολη:

My brother saw @Giannis_An34 in Athens on vacation. I was just at work. How did your day go? pic.twitter.com/JNbvA42MZC