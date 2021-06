Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάτζικ Τζόνσον έφθασε στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές του, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από τα social media.

Ο πεντάκις πρωταθλητής του NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς και μέλος της Dream Team, βρίσκεται στην Κέρκυρα, από όπου και ανέβασε φωτογραφίες και video, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

“Η πρώτη μου μέρα στην Ελλάδα! Είμαι κι επίσημα σε διακοπές και ακόμη γυμνάζομαι. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δούμε το Παλαιό Φρούριο στην Κέρκυρα”, έγραψε ο Μάτζικ Τζόνσον, που εντυπωσίασε με το υπερπολυτελές σκάφος το οποίο χρησιμοποιεί για το ταξίδι του στα ελληνικά νησιά.

My first day in Greece! pic.twitter.com/Me1gM60Mur