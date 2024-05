Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός 18-19: Νίκησε στα πέναλτι (5-6) και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στο πόλο

Μετά από 10 χρόνια, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Βαρκελώνη και πέρασε Final Four του Champions League στο πόλο, που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο στην Μάλτα. Η ομάδα του Πειραιά έστειλε το ματς με την Μπαρτσελονέτα στα πέναλτι (13-13) και εκεί οι “ερυθρόλευκοι” πήραν το “διπλό” με 6-5.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπαρτσελονέτα στη Βαρκελώνη στη διαδικασία των πέναλτι (13-13 η κανονική διάρκεια και 5-6 οι εκτελέσεις των πέναλτι), για την 5η και προτελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League στο πόλο και πήρε την πρόκριση για το Fina Four της Μάλτας.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια στην τετράδα του Champions League στο πόλο των ανδρών! Τρομερό παιχνίδι από τον εορτάζοντα Ντίνο Γενηδουνιά, που πέτυχε πέντε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και άλλα δύο στη διαδικασία των πέναλτι, καθοριστική η συνεισφορά του Μάνου Ζερδεβά, που αντικατέστησε στη “ρώσικη ρουλέτα” τον Μπίγιατς και απέκρουσε δύο πέναλτι.

Την τελευταία αγωνιστική, την Τρίτη του Πάσχα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την αδιάφορη Μπρέσια στο “Παπαστράτειο”, εκεί όπου θα έχει την ευκαιρία να γιορτάσει την αποψινή επιτυχία, μπροστά στους φιλάθλους του!

