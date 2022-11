Οι Λος Άντζελες Λέικερς προσπαθούν να…. συνέλθουν από την τραγική τους εκκίνηση στο φετινό ΝΒΑ. Η επικράτηση τους κόντρα στους Πέλικανς (120-117) ήρθε με κόπο και απρόσμενο σκόρερ τον Ματ Ράιαν. Ιστορική εμφάνιση από Λούκα Ντόντσιτς στη νίκη των Μάβερικς επί των Τζαζ με 103-100.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πέτυχαν μόλις τη δεύτερη τους νίκη στα επτά πρώτα παιχνίδια της σεζόν, επικρατώντας των Πέλικανς με 120-117.

Η δύσκολη νίκη των “λιμνανθρώπων” ήρθε στο έξτρα πεντάλεπτο (111-111 η κανονική διάρκεια). Ο Ματ Ράιαν (σ.σ. ούτε Λεμπρόν, ούτε Γουέστμπρουκ) με ένα εκτός ισορροπίας τρίποντο από τη γωνία, ήταν αυτός που έστειλε το ματς στην παράταση για τους γηπεδούχους.

Οι Λέικερς είχαν για πρώτο σκόρερ τον Λόνι Γουόκερ, που σημείωσε 28 πόντους. Double-doubles πέτυχαν τόσο ο Λεμπρόν Τζέιμς (20 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ), όσο και ο Άντονι Ντέιβις (20 πόντοι, 16 ριμπάουντ).

Από τους Πέλικανς (ρεκόρ 4-3) ξεχώρισε για μια ακόμα φορά ο Ζάιον Γουίλιαμσον με 27 π. (5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), ενώ ο ΜακΚόλουμ είχε 22 π. (10/27 σουτ, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

