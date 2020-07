Η πληροφόρηση για το μέλος της Πάρμα που βγήκε θετικός στον κορονοϊό προέκυψε από την ίδια την ομάδα της Serie A.

Είναι πλέον γεγονός! Η Serie A έχει το πρώτο της κρούσμα κορονοϊού, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με την Πάρμα να ανακοινώνει ότι ένα μέλος της έχει προσβληθεί από τον ιό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης της Πάρμα, το άτομο αυτό είναι ασυμπτωματικό, έχει μπει σε καραντίνα, ενώ τονίζεται δεν πρόκειται για ποδοσφαιριστή!

Ο σύλλογος ενημερώνει επίσης ότι όλα τα άλλα μέλη της πρώτης ομάδας βρέθηκαν αρνητικοί στον Covid-19 και έχουν απομονωθεί στο προπονητικό κέντρο αλλά θα είναι σε θέση να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, ενώ θα είναι υπό συνεχή παρακολούθηση όπως ορίζει το τωρινό ιατρικό πρωτόκολλο”, αναφέρεται μεταξύ άλλων από την πλευρά της Πάρμα.

