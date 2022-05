Η “Eden Arena” στην Πράγα θα φιλοξενήσει την επόμενη σεζόν τον τελικό του Europa Conference League, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη Βιέννη η εκτελεστική επιτροπή της UEFA.

Η “Eden Arena” είναι έδρα της Σλάβια Πράγας, άνοιξε τις πύλες της το 2008 και έκτοτε έχει φιλοξενήσει αρκετούς σημαντικούς αγώνες σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ του 2013, όπου η Μπάγερν νίκησε την Τσέλσι με 5-4 στα πέναλτι (2-2 στα 120΄), όπως και ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων (U21) του 2015, με τη Σουηδία να επικρατεί με 4-3 της Πορτογαλίας.

Η Βικτόρια Πλζεν έπαιξε στην “Eden Arena” κατά την «παρθενική» συμμετοχή της στη φάση των ομίλων του Champions League, τη σεζόν 2011/12, ενώ, πιο πρόσφατα, εκεί φιλοξενήθηκε η πορεία της Σλάβια Πράγας σε τρεις ευρωπαϊκούς προημιτελικούς σε τέσσερις σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας στο Europa Conference League.

Ο πρώτος τελικός του UEFA Europa Conference League θα τελεστεί στα Τίρανα της Αλβανίας την Τετάρτη 25 Μαΐου, με τη Ρόμα να αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ.

Όπως είναι γνωστό, ο τελικός του Champions League για το 2023 θα διεξαχθεί στο “Atatürk Olympic Stadium”, στην Κωνσταντινούπολη, εκείνος του Europa League του 2023 στην “Puskas Arena”, στη Βουδαπέστη, και ο τελικός του Champions League των γυναικών του 2023 στο “PSV Stadion” της Αϊντχόφεν.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι το Euro 2024, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία, θα αρχίσει στις 14 Ιουνίου στο Μόναχο και θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα, στις 14 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου.

🗓️ The @EURO2024 match schedule has been finalised.



🇩🇪 14 June: Fussball Arena in Munich to host opening match.



🏟️ 14 July: Olympiastadion Berlin to stage final.



Matches in each #EURO2024 group will also reduce travel distances for teams and fans between the host cities.