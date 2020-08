Νταβίντ Σίλβα αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι και οι “Πολίτες” σκοπεύουν να τον τιμήσουν στο μέγιστο βαθμό, στήνοντας άγαλμά του έξω από το γήπεδό τους.

Μετά από ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στη Βαλένθια, ο Σίλβα αγωνίστηκε για μια 10ετία στη Μάντσεστερ Σίτι, όντας από τους βασικούς “πυλώνες” της μεταμόρφωσής της σε κορυφαία “δύναμη” της Premier League, κατακτώντας μαζί της τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας.

Ο Ισπανός μεσοπειθετικός έφθασε τις 309 συμμετοχές στην Premier League με τη φανέλα της Σίτι, έχοντας 60 γκολ και 106 ασίστ, με αποτέλεσμα να γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα, ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της, όλων των εποχών.

Τέλος ο Σίλβα από την Εθνική Ισπανίας! Πρόωρο “αντίο” από τον μέσο της Σίτι

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος των “Πολιτών”, Αλ Μουμπάρακ ανακοίνωσε την απόφαση του συλλόγου να φτιάξει ένα άγαλμα του Σίλβα έξω από το Ετιχάντ, αλλά κι ένα μωσαϊκό με τη φιγούρα του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπως είχε γίνει και με τον άλλο θρύλο της Σίτι, τον Βενσάν Κομπανί.

