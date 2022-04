Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός φέρεται να πέταξε -εκνευρισμένος- το κινητό ενός οπαδού της Έβερτον.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε νέα απώλεια βαθμών στην Premier League γνωρίζοντας την ήττα στην έδρα της Έβερτον (1-0). Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν φανερά εκνευρισμένος μετά το τέλος του ματς -τόσο από το αποτέλεσμα, όσο και από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο πόδι- και φέρεται πως προχώρησε σε μια απαράδεκτη κίνηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν κυκλοφορήσει στα social media, αλλά και με όσα έχουν αναφέρει αυτόπτες μάρτυρες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέταξε κινητό οπαδού της Έβερτον, τη στιγμή που κατευθυνόταν στα αποδυτήρια του “Γκούντισον Παρκ”.

Το βίντεο το δημοσίευσε η σελίδα «EvertonHub» στο twitter και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -σύμφωνα με το «Sky Sports»- ήδη ερευνά το περιστατικό. Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναφέρουν πως από το βίντεο δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο και πως πιθανότατα ο Πορτογάλος πέταξε μια επικαλαμίδα του

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side’s defeat at Goodison Park.



[🎥] @EvertonHub pic.twitter.com/sZs1jnnUja