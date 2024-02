Στο νοσοκομείο με εγκεφαλική ασθένεια ο Κρίστοφερ Όλσον

Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Κρίστοφερ Όλσον βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο, ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο στις 20 Φεβρουαρίου!

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Δανίας, ο Κρίστοφερ Όλσον διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Άαρχους, όπου διαγνώσθηκε με εγκεφαλική ασθένεια ο τύπος της οποίας δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, αλλά δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε τραυματισμό, ούτε προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες.

Η Μίντιλαντ καλεί τον κόσμο και τα Μέσα της Δανίας να δείξουν διακριτικότητα, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει καμία νέα ενημέρωση για τον Σουηδό ποδοσφαιριστή μέχρι να προκύψουν σημαντικές νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

