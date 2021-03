Ένα… απρόοπτο είχε η παρουσία του Πολ Γκασκόιν στο ιταλικό ριάλιτι επιβίωσης «L’Isola dei Famosi»

Στα μέσα Μαρτίου έκανε πρεμιέρα στην ιταλική τηλεόραση -για το 2021- το διάσημο ριάλιτι Isola dei Famosi (το αντίστοιχο του Survivor και του βρετανικού «I am a Celebrity, get me out of here»). Μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στην Ονδούρα για το παιχνίδι επιβίωσης, είναι και ο παλαίμαχος «μπαλαδόρος», Πολ Γκασκόιν.

«Αποδέχτηκα την πρόσκληση για να προκαλέσω τον εαυτό μου και να απολαύσω τον ήλιο μετά από τόσο πολύ καιρό που ήμουν κλεισμένος στο σπίτι εξαιτίας του κορονοϊού. Ξέρω να ψαρεύω και θα βοηθήσω σημαντικά τους συμπαίκτες μου”, τόνισε ο Γκασκόιν πριν μ πει στο τηλεοπτικό παιχνίδι.

Τα πράγματα όμως φαίνεται πως δεν εξελίσσονται ιδανικά για τον 53χρονο παλαίμαχο Άγγλο ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ξένα δημοσιεύματα, ο Γκασκόιν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, έχοντας υποστεί εξάρθρωση ώμου σε κάποιο από τα αγωνίσματα.

Με τη βοήθεια συμπαίκτη του, ο Γκασκόιν απομακρύνθηκε από τις κάμερες, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής απουσίασε από το υπόλοιπο του αγωνίσματος ενώ δεν έδωσε το παρών σε διαδικασία ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο «Γκάζα» δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και πήγε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Paul Gascoigne clutches his shoulder in agony before being rushed to hospital for X-rays https://t.co/oaeahwHN6G pic.twitter.com/f3cy3MOOt7 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 26, 2021