Στο πλευρό του Κλάιμπερν η Euroleague! Απαγόρευση εισόδου στον οπαδό που απείλησε τον Αμερικανό

Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό με τον Ουίλ Κλάιμπερν. Η διοργανώτρια αρχή στηρίζει τον Αμερικανό φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ και την οικογένεια του, ενώ πήρε την απόφαση να απαγορεύσει, στον οπαδό που τον απείλησε, την είσοδο σε οποιοδήποτε παιχνίδι της Euroleague ή του Eurocup.

Ακόμα, η Euroleague κατήγγειλε το εμετικό μήνυμα του οπαδού σε όλα τα social media, ψάχνοντας τρόπους, προκειμένου να προστατέψει τους παίκτες και όλα τα μέλη της.

