Τούρκος απειλεί να σκοτώσει τον Κλάιμπερν! Ζητάει μέτρα ο Αμερικανός

Ένας Τούρκος οπαδός της Φενέρμπαχτσε στέλνει απειλητικά μηνύματα στη γυναίκα του Ουίλ Κλάιμπερν στα social media, υποστηρίζοντας ότι κυνηγούν τον Αμερικανό για να τον σκοτώσουν στη Μόσχα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος ο φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο κορυφαίος παίκτης της ρωσικής ομάδας στη σεζόν, ανάρτησε στο twitter τα σοκαριστικά μηνύματα και ζήτησε από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και την ίδια τη Euroleague να λάβουν τα μέτρα τους.

«Πες στον άντρα σου ότι θα τον σκοτώσουμε σε 3 ημέρες… Με όλο τον σεβασμό. Και ναι, είμαστε στη Ρωσία, και κυνηγάμε ήδη τον άντρα σου. Εσύ και η οικογένειά σου θα είστε ασφαλείς, δεν έχετε να ανησυχείτε. Παρόλα αυτά, δεν απομένει πολύς χρόνος στον Κλάιμπερν», αναγράφεται στα μηνύματα στη γυναίκα του Κλάιμπερν.

@EuroLeague @FBBasketbol what y’all going to do about stuff like this?? pic.twitter.com/BoSzuQ8w96

— Will Clyburn (@Da_Thrill21) March 22, 2019