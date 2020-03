Τέσσερις εβδομάδες περιθώριο στον εαυτό της έδωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά τη σημερινή της τηλεδιάσκεψη, ώστε να αποφασιστεί η τύχη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει αγγλικό δημοσίευμα, τη στιγμή που οι Ισπανοί δηλώνουν σίγουροι για την αναβολή.

Αντικρουόμενα ήταν αρχικά τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ισπανική “AS”, η ΔΟΕ αποφάνθηκε να αναβάλλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο μετά από τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της σήμερα (22/3).

Την ίδια στιγμή όμως ο Βρετανός δημοσιογράφος του BBC, Nταν Ρόαν, επέμενε πως δόθηκε παράταση 4 εβδομάδων για την λήψη της τελικής απόφασης που αφορά στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι προγραμματισμένοι για τις 24 Ιουλίου ως 9 Αυγούστου και τελικά έπεσε… μέσα.

TOKYO 2020 update:

The IOC has given itself a deadline of 4 more weeks to consider a postponement of Tokyo 2020.

It held an Executive Board meeting this afternoon & ruled out a cancellation.

Comes amid mounting criticism of its stance by athletes & national Olympic committees.