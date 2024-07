«Στον Ολυμπιακό ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ» σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ολυμπιακός και Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ φαίνεται πως έφτασαν σε deal, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Πιάνει…. λιμάνι ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ; Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Δανός επιθετικός ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ απάντησε θετικά στην πρόταση που του κατέθεσε ο Ολυμπιακός και θα ταξιδέψει μέσα στην εβδομάδα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους Πειραιώτες.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από την Εσπανιόλ, ο 33χρονος Δανός επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Με τη φανέλα της Εσπανιόλ, ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ είχε συνολικά 45 συμμετοχές (39 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, 2 στο Κύπελλο και 4 για τους αγώνες ανόδου για τη La Liga) σημειώνοντας 22 γκολ

Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής Δανίας 69 φορές «μετρώντας» 10 γκολ. Με τη Μπαρτσελόνα είχε 58 συμμετοχές με 10 τέρματα.

