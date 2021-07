Ο ΠΑΟΚ θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Βλάντο Γιάνκοβιτς, καθώς ο 31χρονος φόργουορντ, μετά από δύο χρόνια στην ΑΕΚ πήρε το δρόμο για Θεσσαλονίκη δίνοντας τα χέρια με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Με τον ΠΑΟΚ αποφάσισε να πορεύεται επαγγελματικά ο Βλάντο Γιάνκοβιτς. Ο έμπειρος γκαρντ/φόργουορντ κατέληξε σε συμφωνία με τους διοικούντες την ΚΑΕ και θα αποτελέσει κομμάτι του ρόστερ του «Δικεφάλου» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Γιάνκοβιτς θα βρεθεί ξανά στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον με τον τεχνικό των «ασπρόμαυρων», Αρη Λυκογιάννη, μετά την κοινή θητεία τους στον Χολαργό (2018-2019).

Deal is done ✅

Official announcement 🔜 #TogetherWeRiseUpjanjanko pic.twitter.com/LS0MTjl53l