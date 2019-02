Super Bowl: Έγραψαν ιστορία Πάτριοτς και Μπρέιντι! – videos

Χωρίς να διεκδικήσει δάφνες ποιότητας, το Super Bowl του 2019 καθήλωσε και πάλι την Αμερική, ενώ θα μείνει στην ιστορία για τη… δυναστεία που έχουν δημιουργήσει στο άθλημα τα τελευταία χρόνια, οι Νιού Ίνγκλαντ Πάτριοτς.

Η ομάδα του Τομ Μπρέιντι κατέκτησε τον 6ο τίτλο της ιστορίας της, ισοφαρίζοντας το θρυλικό ρεκόρ των Στίλερς στο θεσμό, με τον ίδιο τον QB των «αετών» να γίνεται ο πρώτος παίκτης του αθλήματος με 6 κατακτήσεις Super Bowl.

. @Flyguy2stackz scores the first TD of @SuperBowl LIII! @Patriots up 10-3.

"How can this not motivate you? This is what it's all about." pic.twitter.com/RPeroqIAQD

— New England Patriots (@Patriots) February 4, 2019