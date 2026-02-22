Super League: Με ΑΕΚ – Λεβαδειακός και εκτός έδρας αγώνες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό το πρόγραμμα της Κυριακής

Ο Ολυμπιακός πέρασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, μετά τη νίκη του (2-0) επί του Παναιτωλικού και περιμένει τα αποτελέσματα των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που αγωνίζονται απόψε (22.02.2026).

Σε ματς κεκλεισμένων των θυρών -λόγω τιμωρίας που της επιβλήθηκε από την ΔΕΑΒ- η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό και θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να καθίσει και πάλι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βοιωτοί είχαν ηττηθεί από την Ένωση στο ματς του πρώτου γύρου (0-1) και προέρχονται από ένα 0-0 με τον Ολυμπιακό, στην έδρα τους. Ο Λεβαδειακός έχει δυο αγωνιστικές να.. μαζέρψει “τρίποντο”, γεγονός που τον έφερε στο +6 από τον Παναθηναϊκό, με το “τριφύλλι” να έχει ματς λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός όμως δεν έχει εύκολο έργο, αφού αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ. Το “τριφύλλι” προέρχεται από εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και το εντυπωσιακό 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, για τα playoffs του Europa League. Οι “πράσινοι” δίνουν μάχη για να μπουν στα playoffs των θέσεων 1-4. Από την μεριά τους, οι Κρητικοί έχουν 25 βαθμούς και θέλουν να παραμείνουν στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs για τις θέσεις 5-8.

Την επιστροφή του στις νίκες -μετά από δυο σερί ισοπαλίες- επιθυμεί ο ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από εντός έδρας ήττα στο Europa League (1-2 με την Μπέτις) και χρειάζεται το “τρίποντο” κόντρα στους “βυσσινί” για να φτιάξει την ψυχολογία της, ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, για τα playoffs του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο νέας γκέλας, που θα τον φέρει ακόμα πιο πίσω, στην προσπάθεια που κάνει για κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Οι “βυσσινί” απ’ την άλλη βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (12οι με 20 βαθμούς) και θέλουν να κάνουν μέσα στην έδρα τους ένα νέο βήμα προς την παραμονή στην κατηγορία.

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (CS1HD)

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος (NS PRIME)

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (CS2HD)

19:00 Άρης – Κηφισιά (NS PRIME)

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός (CS1HD)

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 50

2. AEK 49 (21 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 46 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39 (21 αγ.)

————————————-

5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)

6. Άρης 27 (21 αγ.)

7. Βόλος 26 (21 αγ.)

8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)

————————————–

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 20 (21 αγ.)

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 9 (21 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Η επόμενη (23η) αγωνιστική

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Βόλος – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Άρης