Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Πιρόλα και Γιαζίτσι υπέγραψαν την επιστροφή των Πειραιωτών στην κορυφή της Super League

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Πιρόλα με κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο και ο Γιαζίτσι με ωραίο πλασέ με το αριστερό έδωσαν τη νίκη στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε πολλές ευκαιρίες στο παιχνίδι για να κερδίσει με περισσότερα τέρματα τον Παναιτωλικό, όμως οι Ταρέμι και Λουίζ δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Αντρέ Λουίζ, πέρα από τον Λορέντσο Πιρόλα που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι, ξεχώρισε με τις προσωπικές του ενέργειες και θα μπορούσε αν ήταν λίγο πιο ψύχραιμος στην τελική προσπάθεια θα μπορούσε να έχει σκοράρει.

Δείτε εδώ το live της αναμέτρησης.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ καλός στην αρχή του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και χρειάστηκε να φτάσει στο 21′ για να δημιουργήσει τις συνθήκες για απειλή με τον Ταρέμι, που νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Κουτσερένκο. Ο διαιτητής έδωσε οφσάιντ μετά από υπόδειξη του βοηθού του, με τη φάση να είναι οριακή.

Στο 35′ ο Σιπιόνι δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως το δυνατό του σουτ με το δεξί πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Παναιτωλικού.

Οι Πειραιώτές μετά από μία εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο κατάφεραν να σπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων χάρη στην πολύ καλή κεφαλιά του Πιρόλα, που σηκώθηκε ψηλότερα από όλους στην περιοχή των Αγρινιωτών.

Ο Ταρέμι στο 43′ είχε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-0 στο Καραϊσκάκης, αφού βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Κουτσερένκο, όμως ο Ουκρανός τον νίκησε για δεύτερη φορά και κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 49′ είχε δοκάρι με τον Ταρέμι, μετά από ωραία πάσα του Κοστίνια. Ο Ιρανός σούταρε με τη μία από το σημείο του πέναλτι, όμως ήταν άτυχος και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας.

Ο Τσικίνιο δύο λεπτά αργότερα άγγιξε το 2-0, όμως το σουτ του από πλάγια θέση, μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Αντρέ Λουίζ απομακρύνθηκε από τον Κουτσερένκο.

Ο Αντρέ Λουίζ μέσα σε τρία λεπτά απείλησε τρεις φορές την εστία του Παναιτωλικού. Αρχικά, με σουτ με το αριστερό νικήθηκε από τον Κουτσερένκο. Ένα λεπτό αργότερα, σούταρε μετά από πάσα του Τσικίνιο και ο Αποστολόπουλος πρόλαβε να απομακρύνει σε κόρνερ. Στο 68′ ο Βραζιλιάνος έκανε καταπληκτική ενέργεια, όμως ο Κουτσερένκο ήταν και πάλι εκεί για τον Παναιτωλικό.

Ο Πιρόλα στο 70′ πήγε να σκοράρει ακριβώς με τον τρόπο που έκανε το 1-0, καθώς μετά από κόρνερ του Τσικίνιο σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, όμως η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι αυτή τη φορά.

Στο 78′ ο Μάτσαν δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή του Παναιτωλικού στο δεύτερο ημίχρονο, όμως το τελείωμά του μέσα από την περιοχή πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη, μετά από κοντρά στο πόδι του Πιρόλα.

Ο Παναιτωλικός είχε και δεύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι, καθώς ο Άλεξιτς μπήκε από πλάγια θέση στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό στο 86′, όμως ο Τζολάκης απομάκρυνε τον κίνδυνο με γροθιές.

Ο Γιαζίτσι με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον τρομερό Κουτσερένκο και «καθάρισε» τη νίκη του Ολυμπιακού, κάνοντας το 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ταξιδέψει στη Γερμανία για τον επαναληπτικό με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/02/26, 22:00) με θετική ενέργεια και με στόχο να κάνει την ανατροπή για να καταφέρει να προκριθεί στους 16 του Champions League.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πίρολα, Μπρούνο (82′ Ορτέγκα), Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ (83′ Γιαζίτζι), Ταρέμι (70′ Ελ Κααμπί).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Σιέλης, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μλάντεν (70′ Νικολάου), Εστέμπαν, Ματσάν (81′ Μίχαλακ), Λομπάτο (54′ Άλεξιτς), Ρόσα (54′ Σμυρλής), Μπάτζι (81′ Γκαρσία).