Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Οι Περιστεριώτες πήραν μεγάλο διπλό και «βύθισαν» κι άλλο τους Αρκάδες

Νίκη – ανάσα για τον Ατρόμητο, που επικράτησε εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 2-1, για την 21η αγωνιστική της Super League. Οι Περιστεριώτες πέτυχαν έτσι το δεύτερό τους “τρίποντο” σε τρεις αγωνιστικές και ανέβηκαν στους 24 βαθμούς. Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση οι Αρκάδες, που παρέμειναν στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς.

Μετά από ένα πρώτο 20λεπτο στο οποίο Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος ήταν προσεκτικοί στις κινήσεις τους, οι Περιστεριώτες έδειξαν να “πατάνε” καλύτερα, ανέβασαν… στροφές και ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο “Θ. Κολοκοτρώνης”. Στο 28′ ο Γιμπουτάνα έβγαλε άψογη μπαλιά, βρήκε τον Μανσούρ και αυτός με έξοχη κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ατρόμητος ήταν κυρίαρχος στη συνέχεια, δημιουργώντας κι άλλες φάσεις στα αντίπαλα καρέ. Ο Αστέρας Τρίπολης έδειξε αδυναμία στο να βγάλει αντίδραση και στο 41′ δέχθηκε δεύτερο γκολ. Σε μια αντεπίθεση, ο Γιουμπιτάνα πήρε τη μακρινή πάσα του Μίχορλ, απέφυγε τον Καστάνιο και με όμορφο σουτ στην αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου “έγραψε” το 0-2.

Ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε στην επανάληψη με σκοπό να μειώσει στο σκορ. Στο 56′ ο Μίτροβιτς πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, συνέκλινε προς το κέντρο και εκτέλεσε στην κίνηση. Η μπάλα πέρασε εκατοστά μακριά από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Το ματς πήρε… φωτιά στο 71′, με τον Μπαρτόλο να μειώνει (1-2). Ο Αργεντινός έπιασε ένα μακρινό σουτ, με την μπάλα να παίρνει τρελά φάλτσα μπερδεύοντας τον Χουτεσιώτη, πετυχαίνοντας ένα εκπληκτικό γκολ. Οι Αρκάδες πίεσαν για το 2-2, αλλά στα τελευταία λεπτά απειλήθηκαν με τρίτο γκολ. Στο 90+3′ ο Καραμάνης απέτυχε να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Τσοκαλίδης, Μάτσας

4ος: Νταούλας

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Πολυχρόνης