Ο 75χρονος πρώην προπονητής της Λάτσιο και της Εθνικής Αγγλίας, Σβεν-Γκόραν Έρικσον, αποκάλυψε –κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ραδιοφωνικό σταθμό της Σουηδίας– πως διαγνώστηκε με καρκίνο και έχει έναν χρόνο ζωής ακόμη.

Ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον, ένας από τους προπονητές που “χρωμάτισε” το ιταλικός ποδόσφαιρο και το βοήθησε να γίνει το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, στα 90′s, σόκαρε το χώρο του αθλήματος, με την αποκάλυψη που έκανε. “Στην καλύτερη περίπτωση μου μένει ένας χρόνος. Στη χειρότερη κάποιοι μήνες” είπε ο Σουηδός, αναφέροντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο.

“Θα το παλέψω όσο μπορώ. Από το να παραπονιέμαι για ποιο λόγο ήμουν άτυχος και συνέβη σε εμένα, προτιμώ να είμαι αισιόδοξος και να μην τα παρατήσω”, τόνισε.

Ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον ανέφερε πως κατέρρευσε ξαφνικά ενώ είχε πάει για τρέξιμο 5 χιλιομέτρων. Αφού είδε τους γιατρούς του, αποδείχθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ είχε και καρκίνο. “Δεν ξέρουν πόσο καιρό είχα καρκίνο, ίσως ένα μήνα ή ένα χρόνο”, είπε.

Στην προπονητική του καριέρα ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον κάθισε στον πάγκο των Γκέτεμποργκ, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο UEFA, αλλά και των Μπενφίκα, Ρόμα, Σαμπντόρια, Λάτσιο, Μάντσεστερ Σίτι και Λέστερ, μεταξύ άλλων.

Διετέλεσε επίσης προπονητής του Μεξικού, της Ακτής Ελεφαντοστού των Φιλιππίνων και της Εθνικής Αγγλίας. Στην πενταετία του στον πάγκο των “λιονταριών” έγινε ο πιο διάσημος προπονητής ποδοσφαίρου στον κόσμο και καθοδήγησε μια “χρυσή” γενιά ποδοσφαιριστών, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Στίβεν Τζέραρντ και ο Φρανκ Λάμπαρντ, αλλά ποτέ δεν κέρδισε το μεγάλο τρόπαιο που αναμενόταν.

