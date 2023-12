Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς επέστρεψε στο παρκέ σχεδόν πέντε μήνες μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη σε προπόνηση της ομάδας του και ο “Βασιλιάς” του NBA δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το γεγονός.

Ο Μπρόνι αγωνίστηκε για 16 λεπτά με τους USC Trojans στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε το “παρών” στην αναμέτρηση, λίγες μόνο ώρες μετά την κατάκτηση του NBA Cup με τους Λος Άντζελες Λέικερς, επευφημώντας καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, τον γιο του.

Μετά το τέλος του αγώνα δε, έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media, όπου και έγραψε τα εξής: «Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ήταν η σημερινή ημέρα για μένα! Είμαι κυριολεκτικά στραγγισμένος και το μόνο που μπορώ να πω είναι: Μπρόνι είσαι απλά ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!! Ανάθεμα στις νίκες και τις ήττες που θα συμβούν. Έχεις ήδη κερδίσει τον απόλυτο στόχο/πρωτάθλημα και αυτό είναι η ΖΩΗ!!! Περήφανος για σένα παιδί μου και σήμερα μου έδωσες περισσότερη ζωή! Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ».

LeBron James and family soaking it all in as they film Bronny checking into the game for the first time with the USC Trojans 🥹



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/0L1Vp3Frti