Αθλητικά

Συγκινητικό βίντεο του ΠΑΟΚ: «Για όλους αυτούς που μας καμαρώνουν από εκεί ψηλά»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανήμερα των 100ών γενεθλίων του συλλόγου δεν ξέχασε όσους δε βρίσκονται πλέον στη ζωή
Καντηλάκια αναμμένα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 χρόνια ζωής και από το πρωί της Δευτέρας (20/04/26) στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται πολλές δράσεις αφιερωμένες στους φίλους της ομάδας, που γιορτάζουν τα ιστορικά γενέθλια του συλλόγου.

Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει το σύλλογο, αλλά πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή.

Το συγκεκριμένο βίντεο τιμάει όλους τους παλιούς προπονητές, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους που παρακολουθούν από ψηλά την πορεία του «δικεφάλου του Βορρά».

 
 
 
 
 
«Για όλους αυτούς που μας καμαρώνουν από εκεί ψηλά… Αδέλφια ζείτε!», έγραψε ο ΠΑΟΚ για να συντροφεύσει το συγκινητικό βίντεο που ανέβασε.

