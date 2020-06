Ο πιτσιρικάς φίλος της Λίβερπουλ, Ουίλιαμς Ουάτκινς, δίνει… μάχη ζωής και η ιστορία του έφτασε στα αυτιά του Γιούργκεν Κλοπ.

Θα παίξουν για πάρτη του! Ο Γιούργκεν Κλοπ έμαθε για τη “μάχη” που δίνει με τον καρκίνο ο 4χρονος φίλος της Λίβερπουλ και θέλησε να του στείλει ένα προσωπικό μήνυμα για να τον στηρίξει, τονίζοντας του πως δεν… περπατάει μόνος!

«Γεια σου Ουίλιαμ. Έμαθα ότι είσαι υποστηρικτής της Λίβερπουλ, άρα μάλλον ξέρεις ότι είμαι ο Γιούργκεν Κλοπ, προπονητής της ομάδας και το μήνυμα αυτό είναι ειδικά για σένα. Ξέρω ότι δεν είσαι στην καλύτερη στιγμή σου, και λυπάμαι γι’ αυτό. Αλλά μπορούμε να σε ανεβάσουμε λίγο με την έναρξη της Premier League και να παίξουμε για σένα. Όχι και για σένα, αλλά ειδικά για σένα. Θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Θα πω στα παιδιά και ελπίζω να χρησιμοποιήσεις αυτή την δύναμη και στην δική σου «μάχη» και σου εύχομαι τα καλύτερα, ελπίζω να σε δω σύντομα. Και μην ξεχνάς, δεν περπατάς ποτέ μόνος σου» ανέφερε ο Κλοπ.

