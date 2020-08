Σύμφωνα με Κοσοβάρο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον δεξιό μπακ της αγγλικής Χάντερσφιλντ, Φλορέντ Χαντεργκιονάι.

Οι Πειραιώτες αναζητούν έναν παίκτη που θα αποτελέσει το μπακ-απ του Ραφίνια για το δεξί άκρο της άμυνάς τους κι όπως όλα δείχνουν, ένας από τους πιθανότερους υποψηφίους είναι ο 26χρονος Κοσοβάρος, Φλορέντ Χαντεργκιονάι που ανήκει στην αγγλική Χάντερσφιλντ και στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην τουρκική Κασίμπασα.

«Ο Φλορέντ Χαντεργκιονάι είναι έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Ο ελληνικός σύλλογος έχει συμφωνήσει σε όλα μαζί του και διαπραγματεύεται τώρα με τη Χάντερσφιλντ το ποσό της μεταγραφής του», αναφέρει ο δημοσιογράφος Αρλίντ Σαντίκου στο twitter.

