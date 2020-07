Ο κορονοϊός “χτύπησε” την Ρεάλ Μαδρίτης, με τον άσο της ομάδας, Μαριάνο Ντίαζ, να βρίσκεται θετικός σήμερα (28/7) και να τίθεται άμεσα σε καραντίνα.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο νεαρός επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαριάνο Ντίαζ, μετά από σχετικό έλεγχο στον οποίο υπεβλήθησαν όλα τα μέλη της ομάδας και του τεχνικού επιτελείου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το “footballespana” ο νεαρός άσος τέθηκε ήδη σε καραντίνα που θα διαρκέσει 7 ημέρες, ενώ δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει τη βασίλισσα στη ρεβάνς της φάσης των “16” του Champions League με την Μάντσεστερ Σίτι.

The Real Madrid player to test positive for Covid-19 is striker Mariano Diaz, report Deportes Cuatro. No confirmation as yet from the club.