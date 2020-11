Συνελήφθη παίκτης του NBA στις ΗΠΑ για απειλή με όπλο

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στη ζωή του και σύμφωνα με τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στο Οχάιο γιατί απείλησε έναν οδηγό αυτοκινήτου με όπλο.

Ο παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο NBA, είχα απασχολήσει ξανά τα Μέσα, μετά από μία ανάρτηση στα social media, που έμοιαζε με μήνυμα αυτοκτονίας, ενώ πλέον κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή.

Για το θέμα πήραν επίσημα θέση κι οι Καβαλίερς, τονίζοντας ότι «έχουμε λάβει γνώση του γεγονότος, το οποίο εμπλέκει τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και βρισκόμαστε στη διαδικασία της συγκέντρωσης στοιχείων. Επικοινωνήσαμε με τον Κέβιν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε προσωπικό επίπεδο, όσο η διαδικασία εξελίσσεται».

