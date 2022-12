Ένας… χαμούλης έγινε εντός παρκέ στο Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ (121-101) με τους παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια, έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα.

Απίστευτες σκηνές στο Πίστονς – Μάτζικ με τη σύρραξη των παικτών των δυο ομάδων να φέρνει στο νου μας το θρυλικό “Malice at the Palace” (το.. ξύλο που έπεσε σε αγώνα των Πίστονς με τους Πέισερς τον Νοέμβριο του 2004).

Ένα σκληρό μαρκάρισμα του Mόριτζ Βάγκνερ στον Κίλιαν Χέις (τον έριξε στον πάγκο των Πίστονς) ήταν αρκετό για να βάλει… φωτιά στην αναμέτρηση, με τον παίκτη των γηπεδούχων να σηκώνεται και να χτυπά -με γροθιά- τον αντίπαλο του στο πίσω μέρος του κεφαλιού και να τον ρίχνει αναίσθητο (έπεσε στα χέρια ανθρώπων που ήταν στον πάγκο των Πίστονς).

Αμέσως, όλοι οι παίκτες μπήκαν στη συμπλοκή, η κατάσταση φυσικά ξέφυγε! Οι στιγμές ήταν πολύ έντονες, με τους διαιτητές να διακόπτουν για αρκετά λεπτά την αναμέτρηση ώστε να δουν το video και να μοιράσουν τιμωρίες.

Τόσο ο Μο Βάγκνερ (αντιαθλητικό δευτέρου βαθμού), όσο και ο Κίλιαν Χέιζ αποβλήθηκαν, μαζί με τον Χαμίντου Ντιάλο των Πίστονς.

