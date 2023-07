Καθησυχαστικά είναι τα νέα για την υγεία τον πρώην τεχνικό διευθυντή του Άγιαξ, Έντβιν Φαν ντερ Σαρ, αφού μετά τον ατζέντη του και η σύζυγός του, Ανμαρί, επιβεβαίωσε ότι πλέον δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο Φαν ντερ Σαρ παραμένει στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Σπλιτ στην Κροατία, αλλά έχει πια κανονικά τις αισθήσεις του και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγος του θρύλου του Άγιαξ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανε δήλωση μέσω του Άγιαξ στην οποία και αναφέρει: «Ο Έντβιν είναι ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά είναι σταθερός. Δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Κάθε φορά που τον επισκεπτόμαστε, είναι επικοινωνιακός. Πρέπει να περιμένουμε υπομονετικά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του».

Update on behalf of Annemarie van der Sar in Croatia:



‘Edwin is still in the intensive care unit, but is stable. He is not in life-threatening danger. Every time we get to visit him, he’s communicative. We have to wait patiently to see how his situation will develop.’ pic.twitter.com/8avJQ5yZj3