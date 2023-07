Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο θέλησαν να κάνουν ένα ταξίδι με προορισμό την Κίνα, με τον Γιάννη να μην μπορεί να κρύψει την χαρά του για το συγκεκριμένο γεγονός.

Δεν είναι κοινό μυστικό πως τα αδέλφια Αντετοκούνμπο είναι ιδιαίτερα δεμένα μεταξύ τους, κάτι που δεν διστάζουν να το δείχνουν με κάθε ευκαιρία.

Κάπως έτσι οι Γιάννης, Θανάσης, Άλεξ και Κώστας επέλεξαν να κάνουν ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι μέχρι την Κίνα, με τους τέσσερεις τους μάλιστα να χρησιμοποιούν ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, προκειμένου να έχουν μια ευκολότερη εμπειρία.

Από τη πλευρά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι λάτρης των social media, θέλησε να μοιραστεί ορισμένες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους, αναφέροντας πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος.

Great to be back in China with the fam 💪🏾🙌🏾 pic.twitter.com/XSPzSU7i2d