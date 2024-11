Τα δεδομένα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και τα «σενάρια» πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League

Ο Ολυμπιακός έχει πολλές πιθανότητες να φτάσει στην επόμενη φάση του ανανεωμένου Europa League, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται με… την πλάτη στον τοίχο.

Η League Phase του Europa League έφτασε στου… δρόμου τα μισά, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να έχουν αντίθετους δρόμους, σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές.

Μετά την ισοπαλία κόντρα στη Ρέιντζερς, ο Ολυμπιακός έφτασε τους επτά βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης (2 νίκες, ι ισοπαλία και 1 ήττα).

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το 2-0 του “Ολντ Τράφορντ” να τον αφήνει στην 33η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με έναν βαθμό (1 ισοπαλία και 3 ήττες).

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα play-offs και θα προσπαθήσει -στις υπόλοιπες αγωνιστικές- να μπει στην πρώτη οκτάδα, που δίνει το απευθείας “εισιτήριο” στη φάση των “16”. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι μόνο με “θαύμα” θα προλάβει το “τρένο” του Top-8 και θα επιδιώξει να κάνει σερί νικών, για να τερματίσει εντός των θέσεων 9-24.

Στεάουα Βουκουρεστίου – Ολυμπιακός (28/11)

Ολυμπιακός – Τβέντε (12/12)

Πόρτο – Ολυμπιακός (23/01)

Ολυμπιακός – Κάραμπαγκ (30/01)

Ρίγας – ΠΑΟΚ (28/11)

ΠΑΟΚ – Φερεντσβάρος (12/12)

ΠΑΟΚ – Σλάβια Πράγας (23/1)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – ΠΑΟΚ (30/01)

1. Λάτσιο (11-2) 12

2. Αγιαξ (13-1) 10

3. Γαλατάσαραϊ (12-8) 10

4. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (8-4) 10

5. Αντερλεχτ (7-3) 10

6. Αθλέτικ (6-2) 10

7. Τότεναμ (8-4) 9

8. Στεάουα (5-2) 9

————————————–

9. Λυών (8-4) 7

10. Ρέιντζερς (8-5) 7

11. Ολυμπιακός (5-3) 7

12. Μπόντο (6-5) 7

13. Μίντιλαντ (4-3) 7

14. Φερεντσβάρος (7-4) 6

15. Μαν. Γιουνάιτεντ (7-5) 6

16. Βικτόρια Πλζεν (7-6) 6

17. Αλκμααρ (6-6) 6

18. Μπεσίκτας (4-8) 6

19. Χοφενχάιμ (5-5) 5

20. Ρόμα (3-3) 5

21. Φενέρμπαχτσε (5-6) 5

22. Πόρτο (8-8) 4

23. Σλάβια (3-3) 4

24. Ελφσμποργκ (7-8) 4

——————————————————

25. Ρεάλ Σοσιεδάδ (5-6) 4

26. Μπράγκα (4-7) 4

27. Τβέντε (4-6) 3

28. Μάλμε (2-4) 3

29. Καραμπάγκ (3-9) 3

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (2-4) 2

31. Νις (4-8) 2

31. Ρίγα (4-8) 2

33. ΠΑΟΚ (3-8) 1

34. Λουντογκόρετς (1-6) 1

35. Μακάμπι (2-11) 0

36. Ντινάμο Κιέβου (0-10) 0

Μετά και την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, ο δημοφιλής λογαριασμός Football Meets Data και ο αλγόριθμός του, δείχνουν μια πρώτη εικόνα για το πόσοι βαθμοί στέλνουν μια ομάδα στο Top-8 και τα play-offs της διοργάνωσης, αντίστοιχα.

A large number of draws in MD 4 (six overall) has decreased the expected needed amount of points for a Top 8 finish in UEL.



14 & 15 pts are now almost equally likely to be the needed minimum for the 8th team. pic.twitter.com/qw09VQdrGi