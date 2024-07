Τάρο Ντάνιελ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-3: Άνετη πρεμιέρα στο Wimbledon για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) του Τάρο Ντάνιελ για τον πρώτο γύρο του Wimbledon, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να προκρίνεται εύκολα στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.11) δεν αντιμετώπισε δυσκολία απέναντι στον Τάρο Ντάνιελ (Νο.84), με τον «Στεφ» να κερδίζει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία με 3-0 σετ στον πρώτο του αγώνα για το Wimbledon, ένα παιχνίδι που κράτησε σχεδόν δυόμιση ώρες και στο οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής δεν έχασε σετ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε αποφασιστικά στο πρώτο σετ, με τον «Στεφ» να κερδίζει 7-6 στα γκέιμ.

Ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στον αντίπαλο του στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ, με τον Ντάνιελ να απαντά με μπρέικ στο έβδομο γκέιμ.

Οι δυο αθλητές κράτησαν το σερβίς τους, με αποτέλεσμα ο Τσιτσιπάς να πάρει το σετ με 7-6 στα γκέιμ στο tie break.

Στο δεύτερο σετ ο «Στεφ» ήταν επιβλητικός από την αρχή έως το τέλος, με τον ίδιο να κερδίζει 6-4 στα γκέιμ, έχοντας «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του στο τρίτο γκέιμ.

Με το υπέρ του 2-0 στα σετ ο Τσιτσιπάς πήγε με περισσότερη ηρεμία στο τρίτο σετ.

Εκεί ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να κάνει μπρέικ στο 11ο γκέιμ του σετ και στη συνέχεια με την ψυχολογία υπέρ του, κατάφερε να πάρει το τελευταίο γκέιμ κάνοντας το 7-5.

Με αυτό το τρόπο ο «Στεφ» πήρε τη νίκη με εύκολο τρόπο ενάντια στον Ντάνιελ και θα συνεχίσει στον επόμενο γύρο του Wimbledon, στο οποίο θέλει να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί.

