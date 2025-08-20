Αθλητικά

Ταυτοποιήθηκαν άλλα δυο άτομα για το περιστατικό οπαδικής βίας στην Αθήνα, το Δεκαπενταύγουστο

Τρία άτομα συνολικά είχαν επιτεθεί και χτυπήσει δυο οπαδούς
ΜΑΤ σε επεισόδια
ΜΑΤ σε επεισόδια ποδοσφαιρικού αγώνα

Στην ταυτοποίηση δυο ακόμα ατόμων, που συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος δυο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας, την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αθήνα, προχώρησε Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το περιστατικό οπαδικής βίας έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Δεκαπενταύγουστου, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη ενός 21χρονου οπαδού.

Σύμφωνα όμως με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον δυο άτομα (20 και 21 ετών) που συμμετείχαν στη ληστρική επίθεση.

Οι συγκεκριμένοι δυο, συνεργάτες του συλληφθέντα 21χρονου, είχαν επιτεθεί και χτυπήσει δυο φιλάθλους αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας, αφαιρώντας μάλιστα από ένα θύμα τη φανέλα που φορούσε.

Θυμίζουμε ότι σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο σπίτι και το όχημά του 21χρονου συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ενδύματα και αντικείμενα με διακριτικά ομάδας, αυτοκόλλητα συνδέσμων, κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2 κάρτες SIM.

