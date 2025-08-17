Συνελήφθη 21χρονος για οπαδική επίθεση στην Αθήνα

Νέο οπαδικό επεισόδιο στην Αθήνα, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας, την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος άνδρας συμμετείχε στο οπαδικό επεισόδιο μαζί με δύο συνεργούς, μαζί με τους οποίους αφαίρεσε τη φανέλα ομάδας που φορούσε το θύμα της επίθεσης σε περιοχή της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ο 21χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε με γροθιές το θύμα, οπαδό άλλης ομάδας, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από τις αρχές και να συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία του. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο σπίτι και το όχημά του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ενδύματα και αντικείμενα με διακριτικά ομάδας, αυτοκόλλητα συνδέσμων, κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2 κάρτες SIM.