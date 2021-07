Οι Μιλγουόκι Μπακς χάνουν με 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA από τους Φοίνιξ Σανς, παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος “παλεύει” όμως μόνος του.

Όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία, ο Greek Freak είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης των “ελαφιών” και μάλιστα με αυτόν στο παρκέ, η ομάδα του έχει διαφορά +4 από τους Ήλιους.

Πιο συγκεκριμένα, στα δύο παιχνίδια των τελικών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί 75 λεπτά, στα οποία οι Μπακς έχουν πετύχει 4 πόντους περισσότερους από τους Σανς. Στα υπόλοιπα 21 λεπτά όμως, οι συμπαίκτες του απογοητεύουν, αφού χάνουν με 27 πόντους συνολικά.

Milwaukee Bucks in the Finals so far:



+4 in the 75 min that Giannis played



-27 in the 21 min that Giannis sat pic.twitter.com/kKIJV2rPcE