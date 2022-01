Ο Ντανίλ Μενβέντεφ προηγήθηκε με 2-0 σετ κόντρα στον Ράφαελ Ναδάλ στον τελικό του Australian Open, αλλά ο Ισπανός αντέδρασε και με τον κόσμο στο πλευρό του “παλεύει” για μια απίθανη ανατροπή.

Το γεγονός έχει κάνει για μία ακόμη φορά έξαλλο τον Ρώσο τενίστα, ο οποίος τα έβαλε και με τον κόσμο στη Μελβούρνη. Αρχικά έκανε λόγο για “ηλίθιους” διαμαρτυρόμενος στο διαιτητή ότι τους ακούει την ώρα που σερβίρει, ενώ στη συνέχεια άνοιξε και άμεση… διαμάχη με την κερκίδα.

Όταν ο κόσμος πανηγύριζε τους πόντους του Ναδάλ, ο Μεντβέντεφ χειροκροτούσε ειρωνικά, ενώ έκανε και χειρονομία με το δείκτη προς τα κάτω (thump down), δείχνοντας τον εκνευρισμό του και εισπράττοντας τη… γιούχα από το κοινό. Θυμίζουμε βέβαια ότι ο Ρώσος συνηθίζει τέτοιες συμπεριφορές και ανάλογο ξέσπασμα είχε και κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Daniil Medvedev to chair umpire on certain fans screaming between serves: “They are idiots. No brains. Empty brains. Probably in their life it must be very bad, yeah?”pic.twitter.com/Oueyx4BJY0