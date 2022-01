Ο Ράφαελ Ναδάλ έκανε μία επική ανατροπή στον τελικό του Australian Open και έριξε στο… καναβάτσο με 3-2 σετ [6-3, 7-6(5), 4-6, 4-6, 5-7] τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, μετά από πέντε ώρες, κατακτώντας ένα ιστορικό Γκραν Σλαμ για τη μυθική καριέρα του.

Ο Ισπανός τενίστας βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον Ρώσο, Νο2 στον κόσμο και Νο1 στο ταμπλό, δίνοντας μπρέικ πόιντ στα περισσότερα σερβίς του. Όταν όλα έδειχναν όμως… περίπατο για τον αντίπαλό του, ο Ναδάλ πήρε ψυχολογία από την αποθέωση του κόσμου και με τένις… ψυχής, έφερε τούμπα το ματς.

Κατέκτησε έτσι το 2ο Australian Open (13 χρόνια μετά το πρώτο) και 21ο του Γκραν Σλαμ, γράφοντας ιστορία ως ο κορυφαίος όλων των εποχών στη σχετική λίστα, αφού ξεπέρασε τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Μεντβέντεφ από την πλευρά του, έμεινε με τα… νεύρα και τις αποδοκιμασίες του κοινού, χάνοντας ένα δικό του παιχνίδι.

Το παιχνίδι

Ο Μεντβέντεφ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και είχε μπρέικ πόιντ και στα δύο πρώτα σέρβις γκέιμ του Ναδάλ, για να κάνει τελικά δύο μπρέικ και να “καθαρίσει” εύκολα το πρώτο σετ με 6-2.

Ο Ισπανός τενίστας αντέδρασε στο δεύτερο σετ και έκανε πρώτος μπρέικ, διατηρώντας με δυσκολία το προβάδισμα μέχρι και το 5-4. Ο Ρώσος βρήκε όμως τελικά το μπρέικ που χρειαζόταν για να στείλει το ματς στα 7 γκέιμ και το τάι μπρέικ. Εκεί ο Ναδάλ προηγήθηκε ξανά με μίνι μπρέικ, αλλά “λύγισε” με 7-5 για το 7-6 στα γκέιμ και το 2-0 στα σετ.

One hand on the trophy 🕺



From 5-3 down in the tiebreak, @DaniilMedwed takes the second set 7-6(5) against Nadal to lead two-sets-to-love.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/CmKXHRw9me — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022

Ο Μεντβέντεφ ήταν καλύτερος και στο τρίτο σετ και είχε διπλό μπρέικ πόιντ για να πάρει προβάδισμα νίκης, αλλά ο Ναδάλ βρήκε τη δύναμη να αντιδράσει ξανά και μάλιστα έκανε ο ίδιος μπρέικ για να σερβίρει για το σετ. Το έκλεισε μάλιστα με λαβ σέρβις γκέιμ στο 6-4, μειώνοντας σε 2-1 σετ.

Ο Ισπανός χρειάστηκε αμέσως να “σβήσει” νέο μπρέικ πόιντ του Ρώσου και στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ, για να γίνει στη συνέχεια μία απίθανη “μάχη”. Ο Ναδάλ έκανε πρώτος μπρέικ, ο Μεντβέντεφ “απάντησε”, αλλά ένα τρίτο μπρέικ έδωσε τελικά την ευκαιρία στον Ράφα να κάνει το 6-4 και να ισοφαρίσει σε 2-2 το ματς.

Do. Not. Go. Anywhere.@RafaelNadal recovers from two-sets-to-love down to level things up against Medvedev on Rod Laver Arena, taking the fourth set 6-4.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/Fm7LVmdBOO — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022

Τα πάντα κρίθηκαν έτσι σε ένα επίσης συγκλονιστικό πέμπτο σετ. Ο Ναδάλ χρειάστηκε και πάλι να “σβήσει” μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του και έκανε ξανά πρώτος μπρέικ, παίρνοντας προβάδισμα τίτλου. Ο Μεντβέντεφ δεν τα παράτησε όμως και με μπρέικ έκανε το 5-5, μετατρέποντας σε “θρίλερ” την αναμέτρηση, αλλά ο Ισπανός “απάντησε” αμέσως με δικό του μπρέικ και ολοκλήρωσε την επική ανατροπή, με 7-5 στο τέταρτο σετ, για το τελικό 3-2 στον τελικό του Australian Open.

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά τη μοναδική νίκη του στην Αυστραλία, ο Ράφαελ Ναδάλ κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, κατέκτησε το τρόπαιο και έγινε ο μοναδικός τενίστας στην ιστορία με 21 τίτλους Γκραν Σλαμ.