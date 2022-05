Η ώρα για το μεγάλο τελικό του Champions League, ανάμεσα σε Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει (22:00, LIVE από το Newsit.gr) και το κύπελλο έφθασε ήδη στο γήπεδο.

Το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης πήρε τη θέση του μέσα στο Σταντ ντε Φρανς, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Κλοντ Μακελελέ να το τοποθετεί σε περίοπτη θέση ενόψει της έναρξης της αναμέτρησης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να το σηκώσει στο τέλος της βραδιάς, για 14η φορά στην ιστορία της, ενώ η Λίβερπουλ από την πλευρά της θέλει… εκδίκηση για την τελευταία αναμέτρησή τους στον τελικό του Champions League, ώστε να κατακτήσει το 7ο δικό της.

The 🏆 begins the journey to the Stade de France!#FedExEurope | #UCLtrophydelivery pic.twitter.com/29BpGFB9N0