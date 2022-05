Ο Κώστας Τσιμίκας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον τελικό του Champions League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ως μόλις ο δεύτερο Έλληνας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια μετά τον Άκη Ζήκο στο Πόρτο – Μονακό, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα λάβει μέρος στο πιο σημαντικό ματς της χρονιάς για τους “κόκκινους”, έχοντας πάνω του έντονο ελληνικό “χρώμα”.\

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι αυτό γιατί γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών σχεδίασε ειδικά για τον Τσιμίκα, ένα γαλανόλευκο ζευγάρι παπούτσια, το οποίο και θα φορέσει το ερχόμενο Σάββατο (28/05, 22:00, LIVE από το Newsit.gr) στον τελικό του Champions League.

Kostas Tsimikas will be wearing custom blue and white boots for the Champions League final 😍🔥🇬🇷



History will be made in the colors of Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/RXPtI3eWFN