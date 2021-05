Οπαδοί της Τσέλσι στη Νιγηρία έκαναν πορεία… νίκης για τους «μπλε», λίγες ώρες πριν από τη «σέντρα» του τελικού του Champions League, ανάμεσα στους Λονδρέζους με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι φίλοι της Τσέλσι ανά τον κόσμο, ανυπομονούν για τον τελικό των «μπλε» με την Μάντσεστερ Σίτι, στο Champions League.

Κάτι τέτοιο είδαμε και στη Νιγηρία, με τους οπαδούς των Λονδρέζων να βγαίνουν στους δρόμους με σημαίες, άλογα και βόδια και να κάνουν πορεία…. Νίκης για την ομάδα του Τούχελ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού του «Ντραγκάο».

Chelsea fans in Nigeria hold a rally ahead of the UEFA Champions League Final between Chelsea and Manchester City. pic.twitter.com/CJpqICFpjc