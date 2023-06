Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, ενόψει του αποψινού τελικού του Champions League κόντρα στην Ίντερ. Απρόοπτο, με φωτιά κοντά στο γήπεδο.



Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ, χιλιάδες οπαδοί των δύο ομάδων έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, με τους φίλους των “πολιτών”, όμως, να δημιουργούν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι το… έριξαν στο τραγούδι, λέγοντας το “Wonderwall” των Oasis. Θυμίζουμε ότι οι αδερφοί Γκάλαχερ (Νόελ και Λίαμ) είναι φανατικοί οπαδοί των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ. Φυσικά, το δικό τους “πάρτι” έστησαν και οι φίλοι της Ίντερ.



Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι και της Ίντερ έχουν δημιουργήσει το αδιαχώρητο στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Οι διοργανωτές του τελικού είχαν συστήσει στους οπαδούς των δύο ομάδων να μετακινηθούν προς το «Ατατούρκ» με λεωφορείο, κάτι που δεν έγινε πράξη, καθώς πολλοί εξ αυτών χρησιμοποίησαν το μετρό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς υπάρχουν τεράστιες ουρές.

Και όλα αυτά, σε μια πόλη που έχει περίπου 16 χιλ. κατοίκους. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον περσινό τελικό στο Παρίσι, κάτι που είχε καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα.

Manchester City fans, the wait isn’t over just yet – just look at this queue!



Can you spot anyone you know in there?#ManCity #MCFC #UCLFinal #bbcfootball pic.twitter.com/hbDIF64e2C