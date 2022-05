Η Ρόμα αντιμετωπίζει απόψε (25/05, 22:00) τη Φέγενορντ στον τελικό του Europa Conference League, με τα Τίρανα να “φιλοξενούν” τον αγώνα, αλλά και τους… χούλιγκαν των δύο ομάδων.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν έτσι από την προηγούμενη ημέρα, με συμπλοκές οπαδών και των δύο ομάδων, αλλά και με τις αστυνομικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα της Αλβανίας.

Ως εκ τούτου, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αστυνόμευση λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα, όπου η Ρόμα θα διεκδικήσει το τρόπαιο από τη Φέγενορντ.

It started! TvKlan #Albania material! Clashes between #RomaFeyenoord fans & Albanian police! Tear gas & batons used to restore public order! It is not only a fan challenge thing, is all the unlimited booze havin everywhere from @erionveliaj clients! #RoadToTirana #Tirana #UECL pic.twitter.com/HjVtqs4KCD