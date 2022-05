Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Ρέιντζερς ανοίγουν σήμερα (18.05.2022 / 22:00 / Newsit.gr / COSMOTE SPORT 1 HD και ΕΡΤ1) τον… χορό των ευρωπαϊκών τελικών για φέτος, διεκδικώντας το τρόπαιο του Europa League στη Σεβίλλη και μια θέση στο νέο Champions League. Έτσι θα βγει ωφελημένος ο Κυπελλούχος Ελλάδας.

Με την αστυνομία της Ισπανίας να περιμένει στην Σεβίλλη 50.000 οπαδούς της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και 100.000 της Ρέιντζερς, οι δύο ομάδες κοντραριστούν απόψε (18/5, 22:00) “Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν” στον τελικό του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

It’s here. It’s Europa League final matchday. 🏆😍 #UELfinal pic.twitter.com/zgMAJ9PPTn

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλος στόχος των δυο ομάδων είναι κατάκτηση μιας νέας ευρωπαϊκής διάκρισης. Η Ρέιντζερς δεν έχει κατακτήσει τίποτα στην Ευρώπη εδώ και πενήντα χρόνια, από το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1972, και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν έχει «σηκώσει» ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, από τότε που πανηγύρισε το Κύπελλο UEFA, το 1980.

🇪🇸 The prize on offer in Seville 😍🏆#UELfinal pic.twitter.com/1vC0Y1q5kB