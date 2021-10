Επισημοποιήθηκε το αναμενόμενο “διαζύγιο” της Νιουκάστλ με τον Στιβ Μπρους. Ο έμπειρος προπονητής βρισκόταν με το… ένα πόδι εκτός ομάδας, μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της και την “είσοδο” σαουδαραβικής επενδυτικής ομάδας και την Τετάρτη (20.10.2021) είχαμε τις ανακοινώσεις.

Τη θέση του Στιβ Μπρους στη Νιουκάστλ θα αναλάβει προσωρινά ο Γκρέιαμ Τζόουνς, με τη διοίκηση του κλαμπ να μην κάνει άλλα σχόλια. Ο 60χρονος προπονητής έφυγε αφήνοντας την ομάδα στην 19η θέση και χωρίς νίκη μετά από οκτώ παιχνίδια.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.