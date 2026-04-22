Τέλος από την εθνική Ουκρανίας ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, που βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αποτελεί οριστικά παρελθόν για την εθνική Ουκρανίας και είναι ένα από τα ονόματα που συνεχίζουν να “ακούγονται” για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και είναι πολύ πιθανό να κινηθεί για προπονητή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η θέση του Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον επισφαλής στον Παναθηναϊκό και ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, που έχει απασχολήσει και τα προηγούμενα χρόνια την ομάδα του “τριφυλλιού”, έγινε πια διαθέσιμος στην αγορά.

Κι αυτό γιατί η εθνική Ουκρανίας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους, μετά την αποτυχία της πρόκρισης στο Μουντιάλ της Αμερικής, μετά τον αποκλεισμό της από τη Σουηδία στα πλέι οφ.

Ο Ρεμπρόφ θα παραμείνει στην ομάδα ως αντιπρόεδρος, με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Ντιναμό Κιέβου και πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο να αναφέρει σχετικά τα εξής: «Ευχαριστούμε τον Ρεμπρόφ για την αφοσίωση του και την ανάπτυξη των ανερχόμενων ταλέντων. Σήμερα, πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και να πάρουμε νέες αποφάσεις με στόχο το μέλλον της εθνικής ομάδας».