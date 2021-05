Σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή μπαίνει μετά από τέσσερα χρόνια η Γουλβς. Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Χωρίζουν οι δρόμοι τους. Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο αποχωρεί στο τέλος της φετινής χρονιάς από τη Γουλβς, μετά από τέσσερα χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

Όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα, το παιχνίδι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι το τελευταίο του Πορτογάλου προπονητή στον πάγκο των «λύκων».

Θυμίζουμε πως προ εβδομάδων είχε ακουστεί το όνομα τού Πέδρο Μαρτίνς για τον της Γουλβς, λόγω της παρουσίας του γνωστού ατζέντη, Ζόρζε Μέντες, στην ομάδα.

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο οδήγησε την Γουλβς στην επιστροφή της στην Premier League και μέχρι τα προημιτελικά του Europa League (τη σεζόν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό).

«Από την ημέρα που έφτασα εδώ, στόχος ήταν να κάνουμε μια θετική αλλαγή και να προχωρήσουμε μπροστά ως κλαμπ. Περήφανα λέω ότι το κάναμε μέρα με την μέρα. Πετύχαμε τους στόχους μας και το κάναμε μαζί, με πάθος. Ευχαριστώ τους οπαδούς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να πετύχουμε τους στόχους μας, τους ανθρώπους της πόλης που μας αγκάλιασαν, αλλά και όλο το προσωπικό της ομάδας για την αφοσίωσή του όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε ποδοσφαιριστή με τον οποίο δούλεψα, για την αφοσίωσή του, την σκληρή δουλειά και το ταλέντο που έβγαλε. Ηταν ένα εκπληκτικό ταξίδι για όλους μας. Η Κυριακή θα είναι μία έντονη συναισθηματικά ημέρα, αλλά είμαι χαρούμενος που θα την μοιραστώ με τους οπαδούς στο γήπεδο» ανέφερε ο Σάντο για την αποχώρησή του από την ομάδα.

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves.



Thank you, Nuno.



